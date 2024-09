Viele Jahre lang fragt sich Margot, ob sie dumm sei - oder faul oder verrückt. In ihrem Alltag herrscht Chaos, in ihrem Kopf Nebel. Nach der Geburt ihres dritten Kindes diagnostizieren die Ärzte bei ihr eine Belastungsdepression. 15 Jahre lang ist Margot deswegen in Behandlung. Dann erfährt die studierte Musikpädagogin, dass sie an ADHS leidet, dem „Zappelphilipp-Syndrom“, das lange Zeit nur Kindern zugeschrieben wurde. Sie ist damals 47 Jahre alt.

Im Podcast erzählt Margot vom langen Weg zur Diagnose, von Rückschlägen und Neuanfängen in ihrem Leben - und von der Erleichterung, wenn sich der Nebel im Kopf endlich lichtet.