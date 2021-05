Wozu Europa?

Im schönen Porto trafen einander Europas Staats- und Regierungschefs erstmals seit fünf Monaten in echt zur Konferenz – es ging um unterschiedliche Vorstellungen zur Sozialunion. Und heute startet die sogenannte „Zukunftskonferenz für Europa“, in der die Bürger ihre Vorstellungen von einem künftigen ...

Spätestens an dieser Stelle sind viele Leser schon weg – EU? Schnarch. Oder ergehen sich im Lamento: wozu die EU, die nichts zusammenbringt? Siehe das Generalversagen beim gemeinsamen Kampf gegen Corona, was war da gemeinsam? Ja selbst beim Impfstoffbestellen herrschte ein „Basar“, wenn’s doch der Kanzler gesagt hat!

Und was ist die Alternative zu dieser EU? Ein Europa der Orbáns und Janšas, in dem jeder nur an sich denkt, die finanziellen Vorteile lukriert, aber nichts gibt? Ungarns Premier will „Brüssel verändern“, hat er gesagt, mit Frau Le Pen im Gepäck. Brillante Idee, vor allem rechtsstaatlich und demokratiepolitisch. Wie sein europäischer Zusammenhalt aussieht, hat er bewiesen, als Ungarn nun eine EU-Kritik an Peking blockierte (zufällig baut China den Ungarn gerade eine neue Elite-Uni ...).