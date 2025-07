Wohnen im Roten Wien: Ein Erbe mit Verpflichtung

Ist in Wien alles perfekt, was das Thema Wohnen betrifft? Nein, natürlich nicht. Wie in jeder anderen Stadt steigen die Mieten, es gibt Gemeindebauten mit Aufholbedarf bei den Sanierungen, die soziale Durchmischung ist nicht überall gegeben.

Und dennoch: Bei aller berechtigter Kritik ist Wien eine Vorzeigestadt, die für die EU und sogar Bürgermeister aus Asien als Role Model dient – innerhalb weniger Wochen besuchten gleich zwei hochkarätige Delegationen die Stadt, um sich Anregungen zu holen.