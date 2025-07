Minister aus Malaysia lobt die Wiener Seestadt Aspern

Dieser Teil ist von asiatischen Besuchern dominiert – hat doch der Minister für Nationale Entwicklung von Singapur, Chee Hong Tat, den Vorsitz, während Wiens Bürgermeister Michael Ludwig als Gastgeber fungiert. Die beiden führen die Delegation in der Seestadt Aspern an.

Gemeinsames Foto in der Seestadt Aspern.

Wien wurde 2020 mit dem Lee-Kuan-Yew-Preis für nachhaltige Stadtentwicklung, benannt nach dem ersten Ministerpräsidenten Singapurs, ausgezeichnet, deshalb auch das große Interesse an Wien.

"Weg in die Zukunft"

Auch der malaysische Minister für Wohnbau, Nga Kor Ming, hat sich für die Tour durch die Seestadt entschieden. „Wir haben großen Respekt vor dem, was hier passiert“, sagt er mit Blick auf den Einsatz erneuerbarer Energien, auf die Vorgaben für die Bauwirtschaft und den öffentlichen Verkehr. Im Endausbau sollen 80 Prozent der Energie in der Seestadt Aspern grün produziert sein. „Das ist der Weg in die Zukunft“, sagt Nga Kor Ming.

Stadt-Vize von Taipeh nimmt Idee aus Wien mit

Beeindruckt zeigte sich auch der Vizebürgermeister von Taipeh, Wen-Te Chang. Er will ein Thema in die mit 2,5 Millionen Einwohnern viertgrößte Stadt Taiwans mitnehmen: „Mich hat beeindruckt, dass hier in der Seestadt Aspern zuerst der öffentliche Verkehr geschaffen wurde, und erst dann die Entwicklung des Areals gestartet wurde.“