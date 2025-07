Der Wiener Gemeindebau: Eine Erfolgsgeschichte des "Roten Wien"

Im Wien der 1920-er und 1930-er-Jahre entstehen über 60.000 Gemeindewohnungen, darunter der Karl-Marx-Hof in Heiligenstadt oder der George-Washington-Hof, der sich von Favoriten bis nach Meidling erstreckt.

Die ersten typischen Gemeindewohnungen sind im Metzleinstaler Hof entstanden, aus dem ursprünglichen Flurnamen aus dem 14. Jahrhundert hat sich Matzleinsdorf abgeleitet – das ist jener Teil des Bezirkes Margareten, in dem dieser Gemeindebau mit 224 Wohnungen liegt.

Er bildet unter anderem mit dem Reumannhof (460 Wohnungen), benannt nach Jakob Reumann , jenem sozialdemokratischen Bürgermeister, der den sozialen Wohnbau in Wien eingeläutet hat, die sogenannte „ Ringstraße des Proletariats “.

Auch nach dem 2. Weltkrieg waren es die Gemeindewohnungen, die in Wien die Wohnungsnot linderten.

Danach stoppte die Stadt den Gemeindewohnungsbau und griff erst 2015 wieder darauf zurück, um leistbaren Wohnraum zu schaffen – der Barbara-Prammer-Hof in Favoriten war der erste Bau, der 2019 übergeben wurde.

In den 60-er-Jahren wurden rund 9.000 Gemeindewohnungen pro Jahr errichtet, der lange Zeit letzte Bau wurde 2004 „In der Wiesen“ den Mieterinnen und Mietern übergeben.

Insgesamt gibt es in Wien aktuell 1.800 Gemeindebauten mit über 220.000 Wohnungen, in denen rund eine halbe Million Wienerinnen und Wiener leben.

Ein Blick in die Anlage am Schöpfwerk, wo "Muttertag" gedreht wurde.

So waren grüne Innenhöfe in vielen Bauten Standard, 590 Hektar Grünflächen weist Wiener Wohnen für die Gemeindebauten heute aus, in denen etwa 68.000 Bäume gezählt werden.

Gemeinschaft im Vordergrund

Auch Gemeinschaftsräume, soziale Einrichtungen wie Kinderbetreuung, Spielplätze, Geschäfte und Lokale wurden mitgedacht, auch in den neuen Projekten finden gemeinschaftlich genutzte Areale Platz.