Petitionen: Für autofreie Ringstraße und Fiakerverbot

Eingebracht wurden diese beiden Petitionen während der großen Hitze Anfang Juli, derzeit halten die beiden Petitionen bei 47 bzw. 33 Unterschriften. 500 Unterschriften von Personen mit Hauptwohnsitz in Wien und einem Mindestalter von 16 Jahren müssen digital oder über eine analoge Unterschriftenliste eingebracht werden, dann wird das Anliegen im Petitionsausschuss der Stadt behandelt.

21 Petitionen wurden bislang heuer eingebracht. Eine Petition kämpft auch für den Schutz der Feldhasen. Was sonst noch gefordert wird:

Ukraine und Atatürk

Etwa der Wunsch, dass die Einmündung der Schönlaterngasse in die Postgasse im Bezirk Innere Stadt künftig „Ukrainerplatz“ heißen soll. Dieser Ort sei historisch und topografisch mit der ukrainischen Gemeinschaft „durch die griechisch-katholische Kirche St. Barbara, seit Langem ein wichtiges Zentrum für ukrainische Kultur und Gemeinschaft in Wien und Österreich“, verbunden, heißt es in der Petition.