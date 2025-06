Alles in einer Hand

Sima tat das, was sie immer tut: Die versierte Machtpolitikerin legte sich mit jenen an, die ihr in den Weg kamen, und schuf Fakten. Bei der Kontroverse mit den jugendlichen Stadtstraßen-Besetzern, die Sima kurzerhand von der Polizei räumen ließ ebenso wie bei der verkehrsberuhigten Innenstadt und der umstrittenen Markthalle am Naschmarkt.

Dass sie ab sofort neben den klassischen Verkehrsagenden auch die Wiener Linien verantwortet, sieht sie als „historische Chance“, wie sie am Mittwoch im Gespräch mit dem KURIER sagt. „Erstmals seit den 1980er-Jahren liegt wieder der gesamte Verkehr in einer Hand.“ Gerade bei Stadtplanungsprojekten sei es wichtig, alle Aspekte – vom Rad über den Öffi-Verkehr bis zu den Autos – mitzudenken.