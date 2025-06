Der Proporz als heißes Eisen für die künftige Stadtregierung

Dass es in der Bundeshauptstadt sieben (die Neos bekommen auch einen) Stadträte mit Ressortverantwortung gibt, ist angesichts der umfangreichen Zuständigkeiten und aktuellen Herausforderungen nicht gerade üppig.

Seit gestern ist klar, dass der Stadtsenat ausgeweitet wird – hauptsächlich, damit die SPÖ all ihre sechs Stadtratsposten behalten kann. Ihnen damit bloßen Amtserhalt vorzuwerfen, ist aber zu kurz gedacht.

Stadträte ohne Ressort

Gleichzeitig gibt es aber sechs nicht-amtsführende Stadträte, die auf die Oppositionsparteien aufgeteilt sind. Diese hohe Anzahl grundsätzlich zu hinterfragen, auch in Zeiten des engen Budgets, ist legitim. Auf den ersten Blick klingt es logisch, diese Stadträte ohne Ressort, wie sie oft abfällig genannt werden, einfach in die Geschichtsbücher zu verbannen. So einfach ist die Sache aber nicht. Denn eine Abschaffung des Proporzes müsste mit einer deutlichen Stärkung der Minderheitenrechte der Opposition einhergehen.