Wo ist unser Drosten?

Die Situation der letzten Tage, wie die Lockerung des Lockdowns, die Testungen, Schulöffnungen, Hotelschließungen, Öffnen der Skipisten, die kommenden Impfungen und die darüber laufenden Diskussionen zeigen deutlich das Fehlen einer kompetenten Person, wie Anthony Fauci, ein Immunologe, der seit Reagan alle Präsidenten in den USA berät oder der Virologe Christian Drosten in Deutschland – er zählt zu den meist zitierten Forschern in der Corona-Pandemie und berät Politik und Medien.

Ein Grund für die Verwirrung bzw. die Nichtakzeptanz der Maßnahmen ist, dass zu viele „Experten“, die meist nur einen Teilaspekt der Problematik überblicken, ihre Meinungen in den verschiedensten Medien preisgeben.

Es fehlt aber eine koordinierende Person mit hoher fachlicher Kompetenz, Glaubwürdigkeit und Charisma, die der Bevölkerung klar und deutlich erklärt, worum es geht: Es gibt infizierte Menschen, die fast keine Symptome haben, aber andere infizieren können; es gibt auch Menschen, die aus uns derzeit noch nicht ausreichend bekannten Gründen schwer erkranken und daran eventuell sogar sterben.

Das unterscheidet Covid fundamental von anderen Virusinfektionen, wie zum Beispiel der Influenza. Das Virus lässt sich derzeit nur durch Unterbrechung der Infektionskette eindämmen.