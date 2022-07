Wo ist die breite Brust?

Derweil Wladimir Putin mit breiter Brust verkündet, dass die Sanktionen des Westens Russland nicht im Mindesten kratzen, sondern nur stärken. Das stimmt zwar nicht, ist aber an der Psychokriegsfront ein effektiver Trick.

Das alles verdreht zunehmend Ursache und Wirkung. Man kann es nicht oft genug in Erinnerung rufen: Nicht Europa hat die Ukraine überfallen, hat Theater, Einkaufszentren, Wohnhäuser zerbombt und Millionen in die Flucht getrieben, auf dass der Terror die politische Führung zur Aufgabe zwingt, sondern Wladimir Putin hat es getan. Nicht weil er sich ernsthaft von der NATO-Erweiterung nach Osten bedroht fühlt, wie Putin-Versteher Lügen des Kreml-Chefs gerne nachbeten. Sondern weil er die Geschichte umschreiben, „russische Erde zurückholen“ will, wie er unter Verweis auf Zar Peter den Großen sein Ziel definiert – der Zerfall des Sowjet-Imperiums ist Putins Trauma.

Der Westen unterstützt die Ukraine, wo er kann, und hat gegen Russland Sanktionen verhängt – mehr geht nicht, wenn er nicht in eine militärische Konfrontation schlittern will. Zur Partei gemacht hat er sich damit. In (Rohstoff-)Abhängigkeit von Russland hat er sich viel früher begeben. Und dass Russland das eine mit dem anderen verknüpfen würde, war abzusehen.

Aber was wäre die Alternative gewesen bzw. ist die Alternative? Zusehen, wie einer im 21. Jahrhundert massenmordet, und die Hand ausstrecken, welche Kompromisse man ihm für ein Ende des Mordens anbietet? Und für ein bisschen Gas. Ernsthaft? Und mit der historischen Erfahrung, die wir mit anderen Massenmördern haben?

In einer idealen Welt würde der Westen mit breiter Brust stehen, statt sich zu Tode zu fürchten. Aber in einer idealen Welt gäbe es auch einen Verbrecher wie Wladimir Putin nicht.