Wir wunderten uns, was alles möglich war

2019 startete mit einer festgefügten, türkis-blauen Koalition, die sich hoher Beliebtheit erfreute und endet nun mit der Aussicht auf ein europäisches Avantgarde-Projekt: Türkis-Grün. Gerade sprach man noch vom Jahrzehnt der Rechtspopulisten, jetzt fragen wir uns, ob die Grünen europaweit der Sozialdemokratie den Rang ablaufen. Was auch damit zu tun hat, dass das Migrationsthema von einer etwas kopflosen Klima-Panik abgelöst wurde. Omas werden jetzt absurderweise in einem Atemzug mit "Umweltsau" genannt. "Ok Boomer" ist das Schimpfwort des Jahres der Millennials gegen die Babyboomer-Generation. Auch eine Art von Klimavergiftung.