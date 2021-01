Wir haben die Corona-Hilfen bereits bezahlt

All diese Personen zahlen im Vergleich zum früheren Zinsertrag bereits versteckte Vermögensabgaben. Jetzt treten natürlich Warner auf den Plan: Was ist aber, wenn die Zinsen wieder steigen? Da wage ich die Prognose: Bei einer globalen Verschuldung von 277.000.000.000.000 Dollar, also 277 Billionen, können sich an der Wiederwahl interessierte Politiker weltweit keinen bedeutenden Zinsanstieg leisten. Deshalb werden die Zinsen im kommenden Jahrzehnt allenfalls leicht steigen, aber bei österreichischen Staatsanleihen nicht einmal annähernd die 4 % Rendite vor der Finanzkrise 2008 erreichen.