Wir brauchen eine Sterbekultur

Die Lockerung der Gesetze könnte aber kranke, pflegebedürftige oder alte Menschen unter Rechtfertigungsdruck setzen, warum sie von der Suizidbeihilfe keinen Gebrauch machen wollen und der Gesellschaft weiter zur Last fallen. Auch angesichts der steigenden Kosten für Pflege und Betreuung ist eine Liberalisierung höchst bedenklich. Sterbehilfe könnte sich in den Köpfen mancher unterschwellig als Mittel der Kostendämpfung etablieren. In Deutschland gehen 95 Prozent Schwerstkranker und Sterbender bei guter Palliativversorgung von ihrem vorzeitigen Sterbewunsch ab. Sie wollen primär nicht sterben, sondern nicht so weiterleben.

Die Gesellschaft sieht Kranke und Sterbende jedoch zunehmend als rein medizinisches Problem, für das entsprechend „technische“ Lösungen gesucht werden. Ein öffentlicher und offener Diskurs über Leiden, Sterben und Tod findet nicht statt. Diese fehlende Kultur des Todes, der Mangel an Expertise des Leids befeuert die Diskussion über aktive Sterbehilfe.

Der Seniorenbund lehnt eine Ausweitung der Sterbehilfe entschieden ab. Er sieht im Gegenzug den Gesetzgeber in zwei Bereichen gefordert: das in Österreich nur rudimentär vorhandene Palliativ- und Hospizsystem flächendeckend auszubauen und ein Pflegesystem zu schaffen, wo die Menschen sich auf die gesellschaftliche Solidarität bedingungslos verlassen können.

Ingrid Korosec ist Präsidentin des Österreichischen Seniorenrates und des Seniorenbundes.