Was hinter dieser Nicht-Kommunikations-Strategie der Stadtführung steckt, ist nur schwer nachzuvollziehen. Das Ganze als bloßen politischen Konflikt zwischen der türkis-grünen Bundesregierung und der roten Stadtregierung abzutun, funktioniert nicht. Alle Energieversorger in ein Finanzierungs-Boot zu setzen, genauso wenig. Weil es derzeit einmal nur darum geht, die akute Finanznot der Wien Energie zu beheben. Einfach durchzutauchen, um mit dem Thema nicht in Verbindung gebracht zu werden, ist unrealistisch. Als 100-Prozent-Eigentümer der Wien Energie ist man auf jeden Fall in der Ziehung.

Der entscheidende Punkt ist aber ein ganz anderer: Wien Energie hat rund zwei Millionen Kunden. Unter diesen herrscht seit Sonntag Nacht große Verunsicherung, weil die ständigen Meldungen über den Bedarf von immer mehr Milliarden Euro nichts Gutes verheißen. Und diese Kunden haben es sich verdient, dass sie offen und ausführlich über die tatsächliche Lage informiert werden. Nicht von irgend jemandem, sondern von den Eigentümern. Allen voran Bürgermeister Michael Ludwig.