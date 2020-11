Wieder eine Woche der Entscheidung

Für die Schüler würde ein neuerlicher Lockdown einen weiteren nachhaltigen Schaden bedeuten, zeigen aktuelle Forschungsergebnisse aus den Niederlanden. Vor allem für die Schüler selbst, in weiterer Folge für die Volkswirtschaft.

Leider sind wir bei der digitalen Schule bei Weitem nicht so gut aufgestellt wie die Niederlande. Die Agenda Austria schätzt für Österreich einen nachhaltigen Bildungsverlust. Weil nicht nur viel weniger Wissen beim Distance Learning vermittelt werden kann, sondern die Kinder daheim und mit spärlicher Kontrolle das Erlernte auch wieder schneller vergessen.

Und dann der Handel. Gibt es auch hier einen Lockdown, können die Geschäfte nur mehr auf eine großzügige Entschädigung durch den Staat hoffen. Das Handels-Minus 2020 wird aber auch ohne Lockdown verheerend sein. Da die Gastronomie schon schließen musste, gibt es offenbar noch einmal weniger Anreiz auf einen Shoppingbummel, was nicht verwundert, wenn die Menschen Angst haben.

Profitieren wird einmal mehr Herr Bezos in New York mit seiner Firma Amazon, die einen Börsenwert von eintausendsechshundert Milliarden Dollar hat. Österreichs Antwort, der Versuch eines digitalen „Kaufhaus Österreich“, so heißt das Projekt der Wirtschaftsministerin für eine Stärkung des heimischen Onlinehandels, wird sicher nicht in der kommenden Woche präsentiert werden können. Wahrscheinlich geht das erst online, wenn die Pandemie vorbei ist. Ähnlich schwach ist ja die Performance zur Homeoffice-Novellierung, eine Neuregelung soll erst im Frühjahr 2021 präsentiert werden. Jetzt wäre sie aber dringend nötig.

Österreich muss nicht in die Gänge kommen, sondern sofort auf Hochtouren, wenn wir nicht jahrzehntelang unter den Corona-Auswirkungen leiden wollen. Der Winter hat ja noch gar nicht begonnen.