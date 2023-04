Wer was kann, gewinnt

Für den Standort im Land und die Arbeitgeber hat jede dieser Möglichkeiten Nachteile. Hinter all dem steckt aber, dass die richtig ausgebildeten Kräfte fehlen und man Befähigungen nicht einfach durch mehr Geld erkaufen kann. Wie so oft ist also Bildung und Ausbildung der Schlüssel. Und zwar in all jenen Berufen, die morgen und übermorgen hoch im Kurs stehen.

Welche das sein werden? Fast alle, weil die Demografie das Arbeitskräftepotenzial so stark ausdünnt. Für die Zukunft gilt also mehr denn je: wer was gelernt hat und was kann, gewinnt. Ziemlich sicher sogar.