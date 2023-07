Wer wartet, gewinnt

Von einem Job zum anderen hĂŒpfen, in kurzen AbstĂ€nden, das kann neue Erfahrung, Abwechslung und auch schöne GehaltssprĂŒnge bringen. Denn im ausgetrockneten Arbeitsmarkt haben Mitarbeiter oft gute VerhandlungsspielrĂ€ume, wenn es um die Konditionen in neuen Jobs geht.

Es gibt jedoch eine Kehrseite des Schnell-wieder-weg-Daseins. Denn Jobhopper werden einiges niemals kennenlernen, das langjĂ€hrig loyale Mitarbeiter haben.Vor allem ist das, neben der rechtlichen Besserstellung (mehr Urlaubstage, höherer KĂŒndigungsschutz), das GefĂŒhl der Zugehörigkeit und das große Wissen um die ZusammenhĂ€nge in einem Unternehmen.

Es dauert, bis man in seinem Job gut angekommen ist und es dauert noch lĂ€nger, bis man AblĂ€ufe, Kollegen und ZusammenhĂ€nge durchschaut. Ein gutes halbes Jahr, bis man sich an Struktur und Technik gewöhnt hat, ein weiteres, bis man weiß, wer die Guten in der Firma sind. Und nochmals ein paar Jahre, um zu erkennen, wie die internen Netzwerke und Absprachen laufen.

Erst dann kann man sich selbst als gut eingebettet bezeichnen, hat Expertentum gesammelt und kann innerhalb der Strukturen navigieren. Letztlich ist es in Firmen wie in guten Beziehungen: die Heimat stellt sich erst mit der Zeit ein und ein „Zulange“ gibt es nicht. Selbst in unserer schnelllebigen Zeit.