Wenn nur noch Geld locken kann

Impfen, impfen, impfen. Seit Monaten wird uns von den politisch Verantwortlichen eingetrichtert, dass der Weg aus der Pandemie in die Freiheit nur über (derzeit) drei Stiche führt. Es sprechen ja auch sehr viele Argumente dafür. Am meisten jene der Wissenschaft, die darin einen effektiven Schutz sieht. Wenn auch eine Ansteckung und die Weitergabe des Virus trotz Impfung möglich sind, so kommt es in den allermeisten Fällen zu einem milderen Verlauf. Und je höher die Impfquote in einem Land ist, desto ungezwungener kann sich die Gesellschaft dort bewegen.

Dass dieses gute Argument allein nicht gereicht hat, um die Impfbereitschaft rasch anzukurbeln, haben uns noch vor wenigen Wochen die nur langsam steigenden Quoten deutlich vor Augen geführt. Erst der enorme Druck über einen Lockdown für Ungeimpfte, der Unentschlossene und Verweigerer von vielen Bereichen des öffentlichen Lebens ausschließt, hat dazu geführt, dass Österreich mittlerweile die 70-Prozent-Marke bei den Impfungen überschritten hat.