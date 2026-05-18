Was dauert da so lange?

Sie wollen also wieder eine Runde drehen: Am Dienstag wird in der Regierung über die Verlängerung der Wehrpflicht verhandelt. Damit keine falschen Hoffnungen aufkommen, gleich vorab der Dämpfer: Worauf man sich einigen könnte, ist ebenso offen wie die Frage, ob man sich überhaupt irgendwann auf eine Wehrdienst-Verlängerung einigt. Nicht zu reden vom längeren Zivildienst, über den man in Ermangelung absehbarer Kompromisse gleich gar nicht sprechen mag. Angesichts dieses ernüchternden Verhandlungsstandes mag es nicht verwundern, dass die allgemeine Ungeduld steigt. „Tag für Tag wird wertvolle Zeit verloren!“, warnt ein hörbar irritierter Erwin Hameseder. Exakt vier Monate ist es her, dass der Generalmajor und Milizbeauftragte der Regierung als Vorsitzender einer Expertenkommission satte 49 Empfehlungen an die Hand gegeben hat, um in der Sache klug und zügig entscheiden zu können.

Dass der Grundwehrdienst verlängert werden muss, gilt nicht nur für die parteipolitisch unabhängigen Mitglieder der Kommission, sondern für die gesamte Sicherheitscommunity als alternativlos.

Warum die Verlängerung? Warum reicht es nicht, zum Beispiel einfach moderneres Gerät zu kaufen? Eine Antwort ist die Demografie: Derzeit leisten in Österreich nur noch 31 Prozent eines Geburtsjahrganges entweder Wehrdienst oder Wehrersatz-, sprich: Zivildienst. Die verbleibenden zwei Drittel sind untaugliche wehrpflichtige Männer, Frauen oder hier Lebende mit einer anderen Staatsbürgerschaft. Verwendungsfähig Die zweite, noch viel unbequemere Antwort ist diese: Österreichs Grundwehrdiener sind im Mai 2026 als Soldaten zwar „feldverwendungsfähig“ – aber nicht viel mehr. „Verwendungsfähig“ bedeutet: Sie sind so weit ausgebildet, sich im Ernstfall irgendwie zurechtzufinden.