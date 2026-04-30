Wehrpflicht-Debatte: ÖVP pocht auf Zivildienstreform

Die ÖVP pocht im Vorfeld des Staatsfeiertages am 1. Mai auf eine Reform des Zivildiensts. Die zuständige Ministerin Claudia Bauer schlug am Donnerstag ein weiteres Mal vor, das Modell auf bis zu zwölf Monate zu verlängern. Auch in der Frage der Wehrdienstreform appellierte sie gemeinsam mit ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti an die anderen Parteien, sich auf ein Modell festzulegen. In beiden Fällen dränge auch aufgrund der demografischen Entwicklung die Zeit.

Bauer und Marchetti verwiesen auf die von der Wehrdienstkommission entwickelten Modelle, wobei die ÖVP die Variante "Österreich plus" bevorzugt - also acht Monate Grundwehrdienst plus zwei Monate verpflichtende Milizübungen. Marchetti hofft in diesem Fall, "dass die Vernunft siegt", denn auch Vertreter und Vertreterinnen von NEOS und SPÖ hätten sich dazu bereits positiv geäußert. Bei den koalitionären Gesprächen darüber sei man derzeit im Finale, hieß es. Noch habe sich aber keine Partei aus der Deckung getraut.