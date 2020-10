Warum jeder etwas zu verbergen hat

Mit dieser Thematik kennt sich auf dieser Welt vermutlich Edward Snowden am besten aus. Von ihm stammt folgendes zutreffendes Zitat: „Zu argumentieren, dass Sie keine Privatsphäre brauchen, weil Sie nichts zu verbergen haben, ist so, als würden Sie sagen, dass Sie keine Meinungsfreiheit brauchen, weil Sie nichts zu sagen haben.“

Privatsphäre muss außerdem nicht unbedingt bedeuten, etwas zu verbergen – so gut wie jeder Mensch schließt bei einem privaten Gespräch die Tür des Raums, pflanzt Eiben oder Bäume an der Grenze des eigenen Gartens und zieht Rollläden zu, um den zutiefst privaten Lebensbereich vor neugierigen Blicken zu schützen.

Warum sollte für das digitale Leben etwas anderes gelten? Wer nicht will, dass der eigene Nachbar etwas mitbekommt, der kann auch nicht wollen, dass fremde Personen, der Arbeitgeber oder der Staat das sehen. Die Vorteile des Datensammelns sind zudem fragwürdig: Ein unabhängiges Forschungsinstitut in den USA, die New America Foundation, hat in einer Studie, die 255 Terrorismusfälle ausgewertet hat, herausgefunden, dass die Ermittlungen meistens durch traditionelle Strafverfolgungs- und Fahndungsmethoden angestoßen worden seien. Das Telefondaten-Sammeln der NSA habe „keinen erkennbaren Einfluss auf die Verhinderung von Terrorakten gehabt“.

Zu glauben, nichts zu verbergen zu haben, ist ein Trugschluss. Jeder kann bedeutend werden. Und selbst, wenn man ganz gewöhnlich ist: Jeder Mensch verdient eine zweite Chance und nicht, sein Leben lang gebrandmarkt zu sein. Dafür muss man die eigene Privatsphäre schützen.

Christopher Gusenbauer studiert Wirtschaftsinformatik und ist selbstständiger Unternehmer.