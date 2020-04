Die Coronakrise hat vielerorts zu leeren Regalen in den Supermärkten geführt. Das zeigt einerseits, dass es nicht selbstverständlich ist, Lebensmittel überall und sofort zu bekommen und andererseits, wie verletzbar man als Nationalstaat ist. Ernährungssicherheit kann man nicht importieren!

In der Landwirtschaft zeigt sich (noch) eine nationale Stärke. Trotz der kleinstrukturierten Voraussetzungen, oder gerade deswegen! Aber es wird schwerer: Zunehmende Wetterextreme wie Frost, Hagel, Dürre, Überschwemmung und zusätzlich schwindende Agrarflächen durch Verbauung gefährden die Produktion.

Von Beton kann man nicht abbeißen. Daher kämpfen wir weiter für den Erhalt der Böden als sogenannte „kritische Infrastruktur“, unser aller Lebensgrundlage!

Zudem brauchen wir eine differenzierte Bewertung der uneingeschränkten Globalisierung. Wir können die Globalisierung nicht nur rein ökonomisch sehen. „ Grüne Kosten“ wie die Umwelt und das Klima müssen uns künftig in unserer bislang engstirnigen Kalkulation etwas wert sein. So dürfen wir uns in kritischen Lebensbereichen, wie bei lebensnotwendigen Medikamenten und bei Lebensmitteln von außen nicht völlig abhängig machen. Da darf es keinen Kompromiss geben.