Virus-Radikalisierung

Es nervt auch die ständige Diskussion über die missliche Lage, in der wir uns befinden, inklusive der vielen angelesenen Privatexpertisen.

Was aber am meisten nervt: Dass die Corona-Debatte zunehmend mit ideologischer und demagogischer Blindheit unterlegt wird.

Unter dem Titel „Zero Covid“ fordern linke Meinungsmacher in deutschen Medien unter Berufung auf Ärzte, Wissenschafter, Politiker ein totales Runterfahren von allem. Alles schließen, keine Wirtschaft, keine Produktion, Geld gebe es ohnehin genug – viel zu lange nämlich sei auf den Kapitalismus Rücksicht genommen und damit bei der Covid-Bekämpfung versagt worden.

Die Rechtspopulisten wieder singen ein Hoch auf die Corona-Sause und verdammen jede Corona-Maßnahme. Die Kickls & Co., die mit Sach- und Lösungskompetenz krachend gescheitert sind und im politischen Wahrnehmungsnirgendwo darben, suchen ihr Heil bei denen, die

die Virus-Realität verweigern. Ein paar Stimmen gibt’s da ja vielleicht wohlfeil.

Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Die ganz Linken, selbsternannte Hüter der Freiheit und Selbstbestimmung, wollen alle Freiheit einschränken. Die ganz Rechten, sonst Law-and-order-Verfechter mit Kontrollfetisch, werfen sich für die Freiheit der Corona-Gegeißelten in die Schlacht. Merkt da irgendwer seine eigene Pervertierung? Verdrehte Ideologie (oder Notprogramm), aber genauso apodiktisch einzementiert.

Die Radikalisierung im gesellschaftlichen Diskurs, das Beglücktsein von der eigenen Meinung statt vom eigenen Wissen, das ideologisch unterfütterte Zudröhnen statt Zuhören, das mit verbaler Waffengewalt verteidigte Schwarz oder Weiß – das alles war schon vor Corona in zunehmendem Maße wahrnehmbar und hat genervt. Jetzt ist es unerträglich. Weil es das gesellschaftliche Miteinander vergiftet, das es so dringend bräuchte – Brunnenvergiftung in Viruszeiten sozusagen, eine ganz schlechte Idee.