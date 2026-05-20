Für ein Gespräch mit Putin wären Verhandlungsmuskeln noch gut

Erinnert sich noch jemand an Ex-Bundeskanzler Karl Nehammers überraschenden Flug nach Moskau? Was immer damals, unmittelbar nach dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022, das Ziel eines nicht wirklich gut geplanten Gespräches mit Kremlherrn Wladimir Putin war: Mehr als die Erkenntnis „Putin befindet sich völlig in der Kriegslogik“ brachte Nehammer nicht mit nach Hause. Seither war bewusst von europäischer Seite kein Kontakt mit Putin mehr erwünscht. Das Einzige, was man nach Russland schickte, waren an die zwanzig EU-Sanktionsrunden.

In der Europäischen Union selbst wurde in all den vier Jahren des Krieges zwar ständig beteuert, wie entschlossen Europa an der Seite der Ukraine stünde, doch laut war vor allem das Selbstmitleid: Europa habe gar nichts mehr mitzureden, Präsident Trump habe alle Verhandlungen an die USA gerissen und die Europäer einfach vom Tisch weggedrängt.