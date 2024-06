Super Papa: Heiligsprechung des Mindestmaßes

Da schau her. Es ist der Vater, der das Kind im Kindergarten abliefert. Manchmal sogar abholt. Wir tun so, als wäre ein Mann, der weiß, was zu tun ist, wenn das Baby Koliken hat oder wie die Volksschullehrerin mit Vornamen heißt, ein Gottesgeschenk für die Mutter-gewordene Frauenwelt.