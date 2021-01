USA unter Biden: Was wird sich wirklich ändern?

Über Donald Trump konnte man immer wieder lesen, er ist „der schlechteste Präsident, den die USA je hatten“. Der jüngste Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol hat diese Meinungen noch bestärkt. Nun wurde Donald Trump nicht wiedergewählt. Heute, Mittwoch, wird Joe Biden als neuer Präsident der Vereinigten Staaten angelobt.

Was wird sich unter Präsident Joe Biden innenpolitisch verändern? Vorhersehbar ist, dass der Wandel in der amerikanischen Bevölkerungsstruktur weitergehen wird. Schon heute sind mehr als die Hälfte der 74 Millionen Kinder des Landes Nicht- Weiße. Noch vor der Mitte dieses Jahrhunderts werden die Weißen gerade noch 49 Prozent der Bevölkerung ausmachen; Latinos, Schwarze und Asiaten zusammen hingegen die Mehrheit darstellen. Damit wird wohl auch die Spaltung des Landes weitergehen; nicht nur in politische Parteien, sondern auch ideologisch, sozio-ökonomisch und kulturell.

Wird es dem neuen Präsidenten gelingen, das Land zu einigen, wie er immer wieder betont? Wohl nur schwer. Akzentverschiebungen wird es sicherlich in den verschiedensten Bereichen geben, etwa in der Klimapolitik, aber unter keinem Präsidenten wurde das Kyoto-Klimaabkommen ratifiziert.