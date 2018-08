Und wieder stürzt Trump endgültig ...

„Die Nachrichten von meinem Tod sind stark übertrieben“, schrieb der große amerikanische Autor Mark Twain einmal, und auch für den Anfang vom politischen Ende, das Donald Trump schon oft vorhergesagt worden ist, gilt: Da war bisher viel „wishful thinking“ dabei. Soll heißen: Der Wunsch war Vater des Gedankens, wenn gemutmaßt wurde, dass der US-Präsident über die Enthüllungen von Porno-Starlets da oder über neue Enthüllungen zu seiner Russland-Connections dort jetzt aber endgültig zu stürzen droht.

Jetzt aber schaut es zumindest so grimmig für den Präsidenten aus, wie noch nie in seiner eineinhalbjährigen Präsidentschaft. Die Verurteilung seines früheren Wahlkampfmanagers Paul Manafort wegen Steuer- und Bankenbetrugs und das Geständnis seines Ex-Anwalts Michael Cohen, dass er „im Auftrag eines Kandidaten“ (wohl Trump) Schweigegeld in Sachen Sex-Skandal gezahlt habe, bringen eine neue Dimension in das, was Trump „Hexenjagd“ gegen ihn nennt.

Vor allem deshalb, weil genau dieser Vorwurf, den Trump gegen den Sonderermittler und Ex-FBI-Chef Robert Mueller erhebt, in sich zusammenbricht: Die Ermittlungen gegen den früheren Lobbyisten Manafort und seine Werbung für Moskau-freundliche Gesellen in der Ukraine waren nur ein Nebenprodukt der Mueller-Ermittlungen gegen Trump – dass sie zur Anklage und Verurteilung durch ein Gericht führten, belegt, dass da einer nicht Hexenjagd betreibt (auch wenn er Rechnungen mit Trump offen hat), sondern auf Basis juristisch relevanter Fakten arbeitet. 1:0 gegen Trumps Hexenjagd-Verteidigung.