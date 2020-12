The Day After the Lockdown - was KURIER-Redakteurinnen glauben

Maskenpflicht im Unterricht?

Unser Bildungsexperte Bernhard Gaul geht davon aus, dass die Schulen geöffnet werden. Aber unter strengen Bedingungen. Denn in der Adventszeit könne man den Eltern nicht auch noch die Kinderbetreuung tagsüber zumuten. Die Oberstufe bleibt, glaubt er, bis Weihnachten zu. Die 15-19-Jährigen können ja schon ganz gut auf sich selber aufpassen. Immer wieder ist von einer Maskenpflicht für die Schüler auch im Unterricht die Rede. Aber ehrlich: Das kann man unseren Kleinen nicht zumuten. Schon nach 45-minütiger Redaktionskonferenz, bei der im KURIER Maskenpflicht herrscht, brummt die Birne wegen des Sauerstoffmangels. Hiermit sei nochmals der größte Respekt vor jenen Menschen ausgedrückt, die den ganzen Tag eine Maske aushalten müssen.

Disco-Prinzip im Handel

Unsere in dieser Woche amtsführende Wirtschaftschefin Simone Hoepke ist der Meinung, dass der Handel am 7. Dezember wieder aufsperrt. Denn jeder Tag mehr mit geschlossenen Geschäften führt zu einer Verdichtung der Käufermassen an den dann noch verbleibenden Tagen vor Weihnachten - und zu einem weiteren Kaufkraftabfluss ins Ausland (via Online-Shopping). Allerdings könnte es auch hier harte Vorsichtsmaßnahmen geben. Zum Beispiel dass alle Geschäfte Körberl oder Wagerl anbieten müssen, die man beim Eintritt verpflichtend ausfassen muss. Und wenn keine mehr da sind, kommt auch vorerst kein Kunde mehr rein. Erinnert mich an meine Jugend vor der Wiener Discothek U4, als nur einer rein durfte, wenn ein anderer raus kam. Hübsche Mädchen durften aber irgendwie trotzdem immer rein, wenn sie alleine waren (das geht heutzutage sicher auch nicht mehr). Überlegen muss man sich auch was für Einkaufszentren (die ja zum Verweilen alias Herumlungern einladen) und Weihnachtsmärkte. Weil der Punsch zum Näherkommen und Weiterfeiern verführt. Vielleicht kommt ja auch ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Deutsche Städte hatten das schon. Und damit würde man auch die Punschstand-Umgehungsaktionen unterbinden.

Der schnellste Test der Welt

Und ein spannendes Thema hat unsere Lebensart-Chefin Marlene Auer eingebracht. Heute Dienstag wird der schnellste Corona-Test der Welt vorgestellt, ein Biochip soll ihn ermöglichen. Liebe Verschwörungstheoretiker, der hat nichts mit Bill Gates zu tun. Aber Superlative müssen ja selbst in der Corona-Krise sein.

Bleiben sie gesündest und schreiben Sie uns unter richard.grasl@kurier.at.