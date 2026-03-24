Warum die Spritpreisbremse eine Quälerei ist

Es ist eine ordentliche Quälerei: Seit Tagen versucht die Bundesregierung, den Spritpreis mit allerlei Hilfskonstruktionen zu senken. Im besten Fall schafft sie eine Entlastung um zehn Cent pro Liter. Ob die Übung gelingt, das wird sich endgültig wohl erst heute, Mittwoch, im Plenum zeigen. Mit Pech ist das politische Hin und Her aber ohnehin bald vergessen. Denn wenn die Preise der fossilen Brennstoffe weiter steigen und wenn ein Liter Benzin dann zwischen 2,5 und 3 Euro kostet, wird niemand in großer Dankbarkeit daran zurückdenken, dass die Politik den Preis vorübergehend um ein paar Cent hat drücken können. Defätismus wäre dennoch fehl am Platz. Vielmehr ist zu fragen, ob Österreich aufs richtige Pferd setzt.

Günstiger Sprit, soviel vorweg, ist kein Menschenrecht, wie der Chef der Energieagentur, Franz Angerer, in fast brutaler Klarheit sagt. Es ist unstrittig, dass Menschen mobil sein müssen und sollen: die arbeitenden Pendler, die Eltern, die Kinder in die Krippe führen, all das vor allem am flachen Land. Doch genauso wenig, wie der Staat 2026 private Kutschfahrten oder den Kauf von Dampfmaschinen subventionieren mag, sollte er versuchen, Benzin und Diesel künstlich billig zu halten.

Warum nicht? Weil die Zukunft einfach anderen Technologien gehört. Wer’s noch immer nicht glauben will, der schaue nach Skandinavien oder in den Fernen Osten: In Norwegen mit einer Küstenlinie von 100.000 Kilometern werden de facto ausnahmslos E-Autos zugelassen. Und China montiert jedes Jahr so viele Photovoltaik-Paneele, dass damit der Jahresenergiebedarf von ganz Deutschland gedeckt werden könnte.