Sinnlos gefährliche Ego-Show in Syrien

Dass die USA reagieren werden, war nach dem unfassbar gefährlich dummen Tweet des US-Präsidenten vor wenigen Tagen klar. Trump kündigte in brachialen Worten nicht nur Assad Vergeltung an, sondern bedrohte indirekt auch Russland. Alles andere als eine Attacke wäre eine unfassbare Blamage für den Präsidenten gewesen. Dass die Sache vorerst mit ein paar dutzend Raketen noch halbwegs glimpflich ausgegangen ist und es zu keiner direkten Konfrontation zwischen den USA und Russland auf syrischem Boden gekommen ist, mag dem Umstand geschuldet sein, dass sich England und Frankreich an den Angriffen beteiligt haben, und dass Russland von Frankreich vorab über die Ziele informiert worden ist. Auffällig an den Attacken war auch, dass weder Ziele noch Stellungen von iranischen Truppen angegriffen wurden, und dass sich auch Israel völlig aus dieser Operation rausgehalten hat. Das lässt die Vermutung zu, dass man Trump kontrolliert angreifen habe lassen, um noch größeren Schaden zu vermeiden.

Fakt ist freilich auch, dass die Angriffe an der Situation in Syrien wenig bis gar nichts ändern. Assad kann sich nach wie vor seiner Schutzmächte Russland und Iran sicher sein, die sich das Land gemeinsam mit der Türkei im Norden aktuell aufgeteilt haben. Putin und das Mullah-Regime in Teheran werden auch weiterhin die syrische Armee unterstützen, die mit brachialer Gewalt und Härte gegen die letzten verbliebenen Rebellen vorgehen wird und Friede durch Auslöschung definiert. Der Angriff des Westens, der sich hier als moralische Instanz aufspielt und die Giftgasangriffe verurteilt, wird hier nichts ändern, zumal man in den vergangenen Jahren genug Anlässe gehabt hätte, in Syrien einzugreifen. Die Gräueltaten von Assad und seiner Verbündeten sind nicht erst seit vergangener Woche bekannt.