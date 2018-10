Schulterzucken zu Wildwest?

Es war im Oktober vor einem Jahr, als Daphne Caruana Galizia im Norden Maltas in ihren Kleinwagen stieg und von einer per SMS gezündeten Bombe in die Luft gejagt wurde. Die Journalistin hatte über ranghohe Politiker bis hinauf zum Premier und deren Verbindungen zu reichen Russen und Offshore-Firmen berichtet.

Vor acht Monaten wurden Ján Kuciak und seine Verlobte in ihrem Haus östlich von Bratislava erschossen. Der Aufdecker-Journalist hatte über Mafia-Kontakte, Drogen-Geschäfte und Geldwäsche bis in höchste Regierungskreise recherchiert. Der Doppelmord kam, wie das im Medienjargon so unschön heißt, „einer regelrechten Hinrichtung gleich“.

Am 2. Oktober dieses Jahres spazierte der saudische Journalist und Regimekritiker Jamal Khashoggi ins saudi-arabische Konsulat in Istanbul, um sich Dokumente für die Hochzeit mit seiner Verlobten zu holen, die vor der Tür wartete. Drinnen wartete ein extra eingeflogenes Killerkommando, das dem „Schreibtischtäter“ bei lebendigem Leib die Finger abschnitt und ihn weiter zerstückelte – so der Stand der türkischen Ermittlungen.

Die drei Fälle haben auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun, außer dass es sich bei den Opfern um Journalisten handelt. Aber: In allen Fällen sollten Kritiker beseitigt werden, und zwar von jemandem, der enge Kontakte zu einer Staatsmacht hatte. Zumindest. Ja mehr noch: Da wurden ungeniert Exempel statuiert.