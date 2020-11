Schulschließung: Was Drosten Rendi-Wagner (vermutlich nicht) gesagt hat

Am Tag darauf, am 12.11. erklärt die SPÖ-Chefin in einer Aussendung: „Schulschließungen sind das Gegenteil von Treffsicherheit und Wirksamkeit. Denn dafür fehlt aus Sicht vieler ExpertInnen jegliche Datengrundlage und Begründung“. In diese Aussage muss also rein vom Zeitverlauf her die Expertise Drostens eingeflossen sein.

Am 15. November, also vier Tage nach dem Drosten-Gespräch stimmte die SPÖ dann im Parlament gegen den Lockdown, im Gegensatz zum "Lockdown light" zwei Wochen zuvor, wo man zugestimmt hatte. Und man wies darauf hin, dass man vor allem wegen der Schulsperren nicht zustimmen könne.

Hat Drosten in diesem Gespräch also tatsächlich gesagt, dass Schulen kein so wichtiger Infektionsherd seien? Die Sache wäre fast schon wieder eingeschlafen, wenn nicht in der gestrigen Parlamentssitzung die frühere Bildungsministerin Sonja Hammerschmid nochmals dieses Gespräch ihrer Parteichefin Rendi-Wagner mit Drosten erwähnt hätte.

Und jetzt war plötzlich Feuer in der Diskussion. Denn zahlreiche Twitteranten wollten von Drosten wissen, wie er nun zum Thema Schule stehe. Und der beteuerte schon vor 4 Tagen ebenfalls auf Twitter: "Sie finden meine aktuelle Einschätzung im NDR-Podcast. ich sage der Politik nichts anderes".