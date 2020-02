Parallelrennen im Ski-Weltcup: Schluss mit dem Glücksspiel um Punkte

Loïc Meillard hätte es sich einfach machen können. Erster Weltcupsieg, hurra, ich liebe Parallelbewerbe, ich liebe Chamonix. Friede, Freude, Eierkuchen. Der 23-jährige Schweizer ist aber ein kritischer Geist und legt den Finger gern in offene Wunden. So wie am Sonntag: „Parallelbewerbe sind schwierig für den Körper, aber man braucht auch viel Glück, nachdem es in der K.-o.-Phase ab dem Achtelfinale nur noch einen Lauf gibt.