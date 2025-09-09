Schlechtes Timing, schiefe Optik

Mit der Dreierkoalition verhält es sich derzeit wie mit Dreierlei-Lebkuchen in den Supermarktregalen: Sie offenbaren, dass die Verantwortlichen weder Gespür für Timing noch für die Stimmung im Land haben.

„Angesichts der hohen Inflation und des notwendigen strengen Budgetvollzugs suchen wir das Gespräch mit den Gewerkschaften“, richtet SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer eine Woche nach der Klausur, einen Tag nach dem ORF-„Sommergespräch“ von FPÖ-Chef Herbert Kickl und vor den Kollektivvertragsverhandlungen der Metaller aus.

Die Regierung will die 2024 unter Türkis-Grün beschlossene Erhöhung der Beamtengehälter um 0,3 Prozentpunkte über der Inflation für 2026 neu verhandeln. Der für den öffentlichen Dienst zuständige ÖVP-Staatssekretär Alexander Pröll ist sich in einer eMail an die Gewerkschaftsspitzen dessen bewusst, „dass dies eine besondere Herausforderung darstellt“. Hat sich die Finanzsituation binnen einer Woche derart verschlechtert, oder warum haben ÖVP, SPÖ und Neos nicht gleich in einem Aufwasch anlässlich der „Gemeinsam am Aufschwung arbeiten“-Klausur die Karten auf den Tisch gelegt?

Die Pensionserhöhung unter der 2,7-%-Marke infrage gestellt und die Beamtengehälter? Bekannt ist die Problematik nämlich seit Langem. Sowohl Fiskalratschef Christoph Badelt als auch WIFO-Chef Gabriel Felbermayr haben sich bereits im Frühjahr für ein Aufschnüren des Beamtenpakets ausgesprochen. Geschehen ist nichts. Dafür ist viel erarbeitet wie erfunden worden. Ob aus Angst, von der FPÖ vor sich hergetrieben zu werden oder wegen der selbstauferlegten Ambition, als Regierung gefühlt jeden zweiten Tag etwas Neues liefern zu müssen, mit dem alle drei leben können?