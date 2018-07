Trump bei May: Schlechter Stil

Vom Unterhaltungsfaktor her ist er ein gefundenes journalistisches Fressen (davon profitieren auch US-Medien). Denn so etwas haben wir an der Spitze der (Noch-)Weltwirtschaftsmacht Nummer eins bis dato nicht gesehen. Absurderweise ist Trump für die USA bisher nicht einmal von Nachteil gewesen. Der Wirtschaftsmotor brummt (während die neuen Handelsbarrieren das europäische Wirtschaftswachstum bremsen werden), Autobauer verlegen ihre Werke in die USA, die Rüstungsindustrie freut sich auf neue Aufträge, die Deutschen geloben – wieder einmal – höhere Beiträge an die NATO, es herrscht Vollbeschäftigung in den USA. Und auch wenn amerikanische Unternehmen die Politik Trumps zunehmend besorgt bewerten, glauben dennoch viele Amerikaner seine schlichte Botschaft: Bisher habe die Welt auf Amerika herumgetrampelt, das werde er nun beenden. Immerhin exportieren China und die EU mehr Waren in die USA als umgekehrt. Weil sie halt einfach billiger (China) und besser (Europa), als amerikanische Produkte sind.