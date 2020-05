Rechtliche Gefahren für Pfleger

Der Muttertag steht vor der Türe. Die ersehnten Treffen zwischen Bewohnern in Heimen und deren Angehörigen sind bereits wieder möglich. Das Besuchsverbot zum Schutz der Gesundheit der Heimbewohner, die zumeist zur Risikogruppe gehören, wurde aufgehoben.

Für Heimleitungen, vor allem die Pfleger, ist das – nicht nur vor dem Muttertag, sondern allgemein – eine organisatorische Herausforderung und ein Balanceakt. Besuche sollen weitestgehend gestattet werden, um die Bewohner nicht länger mit dem Alleinsein zu belasten und die Angehörigen zu entlasten. Besuche sollen dennoch so sparsam wie nötig und sicher erfolgen, um den Schutz der Bewohner zu gewährleisten. Die unterschiedlichen räumlichen Gegebenheiten und Bedürfnisse der Bewohner müssen berücksichtigt werden; individuelle Lösungen sind gefragt.

Dennoch bedarf es zumindest für vergleichbare Heime einheitlicher, verbindlicher Grundregeln. Einen weitestmöglichen Kriterienkatalog, welche Mindeststandards und Schutzmaßnahmen unbedingt vom Pflegenden bei einer Besuchserlaubnis einzuhalten sind. Sonst werden die Pfleger in die Gefahr einer Strafbarkeit gebracht.

Sanktionen aufgrund fahrlässiger Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten oder gar fahrlässiger Körperverletzung oder Tötung drohen. Auch die Rechtsträger könnten verantwortlich gemacht werden.

Kommt es nämlich durch einen Besuch zu einer Ansteckung einer Person oder auch nur zu einer gesundheitlichen Gefährdung Mehrerer, beurteilt das Strafrecht das Vorgehen des Pflegers anhand einer „Maßfigur“. Es wird am Maßstab des „einsichtigen und besonnenen“ Pflegers in dieser Situation gemessen; ein von diesem abweichendes Handeln ist in der Regel sorgfaltswidrig und strafbar.