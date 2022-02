Putins Geschichte

Und warum? Es gibt zwei Erklärversuche. Entweder, Putin hat nach bald einem Vierteljahrhundert an der Macht erkannt, dass der Westen ein leichter Gegner ist bei seinem Bestreben, die Nachkriegsordnung (nach dem Kalten Krieg) neu aufzustellen. Eine zerrissene EU, nach einem erratischen und erpressbaren US-Präsidenten jetzt ein „Sleepy Joe“ – besser könnte die Lage für ihn gar nicht sein. Oder Putin hat nach bald einem Vierteljahrhundert Herrschaft im Kreml jede Bodenhaftung verloren – ein Schicksal, das er mit anderen Potentaten teilt. Das Geschwurbel, mit dem er in der Nacht auf Dienstag zwischen Lüge, Propaganda und Historien mäanderte, lässt darauf schließen.

Vielleicht ist es beides. Es wäre gleich schlimm. Selbst wenn Putin damit recht hat, dass der Westen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in Siegermentalität die Schwäche Moskaus ausnützte und sich in Osteuropa breit machte: Rechtfertigt das die Bedrohung, Terrorisierung und militärische Vereinnahmung eines unabhängigen Staates? Was kommt noch: Belarus, die baltischen Staaten – "heim ins Reich"?

Kein Mensch weiß, wie es weitergeht. Verhandlungsangebot an Europa? Neue Eskalation? Nach dem Scheitern der Macron-Initiative ruht alle Last der Welt auf den Schultern des amerikanischen Präsidenten. Der heißt zum Glück nicht mehr Donald Trump – eine unguided missile auf der Weltbühne in Moskau reicht –, sondern Joe Biden. Er und ein geeinter Westen müssen Putin Paroli bieten.

Wladimir Putin hat auf alle Zeiten das verloren, was ihm dem Vernehmen nach am wichtigsten war: von den führenden Politikern der Welt auf Augenhöhe wahrgenommen, geachtet und respektiert zu werden. Staatsverbrecher achtet und respektiert man nicht.