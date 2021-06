Wirte kontrollieren 3G: Ist das sinnvoll?

CONTRA

Durch die Gastro-Landschaft geht ein Riss, der Wirtshausgeher in zwei Gruppen von Beleidigten teilt. Die einen schmollen, weil der Wirt sich offensichtlich nicht darum schert, ob sie getestet, genesen oder geimpft sind. Andere fühlen sich unnötig überwacht, wenn sie im Gastgarten aufgefordert werden, ihre Kontaktdaten bekannt zu geben – Stichwort Contact Tracing.

Mittendrin der Wirt. Ebenfalls beleidigt.

Auf jene Politiker, die vollmundig versprochen haben, dass die Kontrolle der 3 Gs kinderleicht wird. Dank einer einfachen technischen Lösung, bekannt als Grüner Pass. Selbiger ist allerdings noch nicht bei den Gästen angekommen. Dafür laufen die Stundungen der Sozialversicherungsbeiträge für die Gastro aus, die ersten Raten für Überbrückungskredite werden fällig. Und das Geschäft läuft vielerorts noch eher zäh. Internationale Touristen sind so selten wie große Feste. Und was in der aktuellen Debatte um die 3 Gs fast untergeht, sind die Auflagen, unter denen die Branche wieder hochgefahren wurde: Weniger Tische, um die Mindestabstände einzuhalten. Weniger Gäste pro Tisch. Frühere Sperrstunde. Zettelwirtschaft. Alles Maßnahmen, die nicht der Gewinnmaximierung dienen.

Immer mit dem Finger auf „den Wirt“ zu zeigen, ist billig. Die Kontrolle der 3 Gs in der Gastronomie war von Anfang an ein typisch österreichische Lösung. Dass sie dementsprechend umgesetzt wurde, wundert bestenfalls Touristen. Was der Grüne Pass ändert, bleibt (auf unbestimmte Zeit) abzuwarten.

Die meisten Ansteckungen passieren übrigens im privaten Bereich. An das sollten alle Beteiligten und Beleidigten bei der nächsten Grillfeier im Freundes- und Familienkreis denken. Genauso wie an die 3 Gs.

Simone Hoepke ist stellvertretende Ressortleiterin Wirtschaft.