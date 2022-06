Sollte das Schrägparken verboten werden?

PRO

Kaufen sich Menschen Autos, die viel zu groß für die eigene Garage sind? Nein bis selten.

Kaufen sich Menschen Autos, die zu groß für historische gewachsene Städte sind? Ja, gar nicht so selten.

Es ist Zeit, dass sich die Pkw wieder der Umgebung anpassen und nicht umgekehrt. Die Autos sind immer größer geworden. Passt etwa ein SUV nicht in einen Schrägparkplatz, weil seine Schnauze oder sein Hinterteil Fußgängern und Radlern den Weg versperren, so soll er hier nicht abgestellt werden. So einfach, so logisch. Die Novelle zur Straßenverkehrsordnung hätte das vorgesehen, weil sie Fußgängern und Radfahrern mehr Platz einräumen will. Zu Recht. Jahrzehnte haben die Kommunen und Länder alles rund um die Autos geplant. Nun fürchtete man, dass zu viele Parkplätze wegfallen werden und schärft nach. Dass diese Novelle für so viele Diskussionen sorgt, zeigt jedenfalls, der Pkw ist immer noch eine heilige Kuh.

Das zum Grundsätzlichen. Nun zum Praktischen: Eine mutige Novelle hätte zur Folge gehabt, dass viele Schräg- in Längsparkplätze umgewandelt worden wären. Dann hätte es mehr Platz für breitere Fahrbahnen gegeben. Was wiederum in einigen Gassen und Straßen Radfahren gegen die Einbahn ermöglicht hätte. Längsparken berge aber das Risiko, sagen die Gegner der einst geplanten Maßnahme, dass es mehr Unfälle durch unachtsam geöffnete Autotüren geben wird, „dooring“ genannt. Aber auch beim Retourschieben aus dem Schrägparkplatz kann es zu gefährlichen Situationen kommen.

Also Schrägparkplätze weiter einschränken oder verbieten? Ja. Klar, damit gibt es insgesamt weniger Stellplätze, dafür aber eine Chance mehr, Mobilität vor allem in Städten prinzipiell neu zu denken.

Katharina Salzer ist Chefin vom Dienst für die Sonntagsausgabe des KURIER.