Sollen wir uns wegen des Kriegs einschränken?

Viele von uns sind angesichts der Grausamkeiten, die in der Ukraine passieren, schwer schockiert. Der Krieg ist plötzlich so nah.

Die Bahnhöfe und Flüchtlingsquartiere füllen sich wieder, man leidet mit den vielen Menschen, die alles zurücklassen mussten, um ihr Leben zu retten. Man spendet und überlegt, was sonst noch helfen könnte.

Und tatsächlich bietet dieser Konflikt die Möglichkeit, auch persönlich ein Scherflein gegen den Aggressor beizutragen. Wenn schon die heimische Politik das Land in die russische Energieabhängigkeit manövriert hat, kann man zumindest persönlich versuchen, sich zu verweigern, so gut es geht. Also runter vom Gaspedal und rauf aufs Fahrrad, so oft es geht. „Radeln gegen Putin“, könnte der Schlachtruf lauten.

Die bevorstehenden Urlaubsreisen mit dem Zug statt mit Flugzeug und oder Auto zu planen, ist naheliegend. Generell könnte die Krise ein Anlass sein, den persönlichen Ressourcenverbrauch und sinnlose Verschwendung in unserem Alltag zu hinterfragen. Ein Sinnbild dafür sind die Mengen an Autofahrern, die in überdimensionalen Geländewagen durch brettelebene Wiener Bezirk kutschieren, ohne Rücksicht auf Energie-, Luft- und Bodenverbrauch zu nehmen. Wenn schon die drohende Klimakatastrophe nicht für ein Umdenken gereicht hat, könnte vielleicht das Bewusstsein etwas bewirken, Putins Kriegsmaschinerie zu finanzieren.

Energie steckt so gut wie überall drinnen, auch in der Produktion von Lebensmitteln. Zudem liefert die Ukraine Weizen und Speiseöl, das jetzt in vielen Ländern vor allem Nordafrikas fehlen wird.

Es geht jetzt ums Teilen. Ohne zu teilen ist der Überfluss, in dem wir leben, angesichts der Ukraine-Katastrophe geradezu bedrückend.

Daniela Kittner ist Ressortleiterin der Innenpolitikredaktion-