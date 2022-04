Sollen wir „Kyiv“ statt „Kiew“ schreiben?

Der Ukraine-Krieg spaltet die Welt wieder in zwei Lager: Gut (wir und die überfallenen Ukrainer) und böse (Russland und alle, die die Attacke nicht laut verurteilen). Selten waren die Blöcke so klar definiert. Je mehr wir über den Konflikt erfahren, umso mehr lernen wir auch über das Land. Und stellen fest: Viele Wörter, die wir benutzen, sind vom russischen hergeleitet. Der Name der Hauptstadt Kiew etwa. Sollen wir ihn künftig "Kyiv" nennen, um uns auch auf sprachlicher Ebene symbolisch hinter die Ukraine zu stellen?