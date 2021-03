Sollen wir den Grünen Impfpass schon einführen?

Aber der „Grüne Pass“ muss startklar sein, wenn das innereuropäische Reisen wieder Fahrt aufnimmt. Das Mantra vom „mit dem Virus leben lernen“ muss endlich mit Substanz unterfüttert werden.

Und das heißt, endlich mal einer – hoffentlich bald positiven – Entwicklung einen Schritt voraus zu sein und vor allem einen gemeinsamen europäischen Weg zu beschreiten, um das Chaos an den Grenzen hintanzuhalten.

Das Tourismusland Österreich tut gut daran, ein derartiges System voranzutreiben. Im letzten Sommer lieferte man nämlich ein erbärmliches Bild ab.

Als der Bundeskanzler vermeinte, dass „das Virus mit dem Auto kommt“, Kroatien mit einer Reisewarnung belegt und schließlich Einreisekontrollen verhängt wurden, standen Balkan-Rückkehrer stundenlang an Österreichs Grenze im Stau. Denn sie mussten wie in prädigitalen Zeiten Zettel ausfüllen, die dann in Behördenkellern verschwanden. Das gescholtene Kroatien hatte da längst eine elektronische Einreiseregistrierung etabliert.

Bei all den möglicherweise wieder höchst unterschiedlichen Grenzregelungen, die in Europas Urlaubsländern in den kommenden Monaten erlassen werden, sollte zumindest der Nachweis für Impfung, negativen Test oder überstandene Erkrankung System haben.

Christian Willim ist Chronik-Redakteur in Tirol.