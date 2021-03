Sollen wir das Binnen-I sprechen?

Pro

Gendersternchen und Binnen-I lösen oft große negative Emotionen aus. Aber warum eigentlich? Sprache verändert sich doch ständig.

Wir wissen, was PCR-Tests und FFP2-Masken sind, dass der „Tiger King“ bei Netflix zu suchen ist und die „Ever Given“ den Suezkanal versperrt hat – alles Begriffe, die wir im vergangenen Jahr gelernt haben. Wieso sollte uns dann ein „innen“ – und es sind ja doch nur fünf Buchstaben – vor größere Schwierigkeiten stellen?

Was in der Debatte oft zu hören ist: „Wir haben viel größere Probleme“ oder „Frauen werden deswegen nicht mehr verdienen“. Natürlich. Aber dann könnten wir auch aufhören, Müll zu trennen, weil das Klima dadurch nicht gerettet wird, oder die Wäsche zusammenzulegen, weil die Wohnung davon noch nicht aufgeräumt ist. Es ist ja kein Entweder-oder. Sondern ein Teilaspekt.

Aber es ist nicht egal, wie wir Dinge ausdrücken. Sonst gäbe es keine Kommunikationsabteilungen, Politiker*innen würden keine Interviewtrainings absolvieren und wir könnten uns mit Beschimpfungen begrüßen, anstatt höflich zueinander zu sein. Eine Studie der Freien Universität Berlin hat ergeben, dass Kinder sich eher zutrauen, typisch männliche Berufe auszuüben, wenn sowohl die männliche als auch die weibliche Berufsbezeichnung verwendet wird. Das mit dem Mitgemeintsein klappt wohl doch nicht so gut.

Mit gendergerechter Sprache können wir abbilden, was schon ist (dass es z. B. nicht nur Mediziner und Virologen gibt). Und leichter vorstellbar machen, was hoffentlich sein wird: eine Welt, in der alle dieselben Chancen haben, ungeachtet des Geschlechts. Wir schicken bereits Roboter zum Mars. Laut WEF werden wir beim jetzigen Tempo erst in rund 250 Jahren weltweit Gleichberechtigung am Arbeitsplatz haben. Klingt, als sollten wir die Sache von mehreren Seiten angehen.

Nina Oberbucher ist Medienredakteurin.