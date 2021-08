CONTRA

Sie folgen inzwischen schneller aufeinander als die Varianten des Coronavirus: Die Heilsversprechen und Schreckgespenster, die auch die Aufgeregtheit um die Pandemie am Köcheln halten. Nun sind also die höheren Schulen dran, die uns ab Herbst als Virusbrutstätten in die nächste Welle katapultieren sollen. Und weil wir uns in dieser Pandemie selbst gerne überholen und die Wissenschaft – die einfach nicht so schnell Ergebnisse liefern kann – gleich dazu, sollen jetzt Kinder und Jugendliche ab 12 im Eiltempo geimpft werden.

Was man damit erreichen will, folgt simplem Wunschdenken: Die Infektionsrate bremsen. Ob man das tatsächlich kann, ist ungewiss. Schließlich macht ja Delta – und jede weitere Virusvariante umso mehr – auch Geimpfte zu Überträgern. Schwer krank werden Kinder – so viel wissen wir mittlerweile – nur in Ausnahmefällen. Wer seinen Nachwuchs gegen diese geringe Gefahr schützen möchte, kann das gerne tun.

Die Impfkampagne jetzt mit Nachdruck in die Schulen zu bringen, macht jenen Schaden nur noch größer, der ohnehin zu den schlimmsten und viel zu gerne beiseite geschobenen Auswirkungen der Pandemie zählt: Den für unser Schulsystem und damit für die Ausbildung der nächsten Generation. Was wir heute – im Gegensatz zu vielen vagen medizinischen Erkenntnissen – genau kennen, sind die dramatisch gestiegenen Raten von psychischen und physischen Störungen, die die Pandemie schon verursacht hat.

Wir sollten das Semester endlich wieder in schulischer Normalität beginnen, statt mit Klassen, die plötzlich in Geimpfte und Nicht-Geimpfte, in Maskenträger und Nicht-Maskenträger, in Eingeschlossene und Ausgeschlossene gespalten werden. Der Schaden könnte viele junge Menschen viel länger belasten als eine Coronavirus-Infektion.

Konrad Kramar ist Redakteur der Redaktion Außenpolitik.