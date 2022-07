Sollen Quarantäne-Regeln gelockert werden?

CONTRA

Haben Sie auch Erinnerungen an frühere Zeiten, als Kolleginnen oder Kollegen trotz heftiger Verkühlung, starken Niesens und Hustens sich an den Arbeitsplatz geschleppt haben? Und davor gewaltige Aerosolwolken in Bim, Bahn und Bus verteilt haben? Schon vor Corona wäre es besser gewesen, sie wären zu Hause geblieben.

Und jetzt? Würde man die zumindest fünftägige Absonderung für positiv Getestete komplett aufheben: Wer garantiert, dass das Argument der Vernunft, mit Symptomen daheimzubleiben, immer über andere persönliche Argumente siegt? Und wenn eine Lockerung offiziell nur für Symptomlose gelten würde: Wie groß wäre die Fraktion derer, die sich persönliche Definitionen zulegen, was für sie symptomlos ist und es da nicht so genau nehmen? Oder auch unter Druck nicht so genau nehmen können, weil sie um ihren Job fürchten?

Wir heben zuerst fast alle Corona-Schutzmaßnahmen auf und wundern uns dann, wenn Menschen krank werden. Die Folge ist aber nicht, darüber nachzudenken, ob es vielleicht nicht doch besser wäre, generell in öffentlichen Verkehrsmitteln oder vollen Innenräumen Masken vorzuschreiben, sondern man will es Infizierten erleichtern, außer Haus zu gehen. Diese Strategie kann rasch nach hinten losgehen. Spätestens dann, wenn mehr Infektionen auch in Spitäler eingeschleppt werden.

Natürlich ist der Wunsch, alles solle wieder so sein wie vor 2020, verständlich. Aber die derzeit noch mehrfachen Wellen das ganze Jahr hindurch zeigen einfach, dass wir – leider – noch nicht so weit sind. Gerade die Wirtschaft würde am meisten davon profitieren, wenn wir frühzeitig mit halbwegs gelinden Maßnahmen versuchen, Infektionsketten zu unterbrechen und nicht mit riskanten Strategien möglicherweise befördern.

Ernst Mauritz ist stv. Ressortleiter im Ressort Lebensart.