Sollen Kinder trotz Pandemie in die Schule?

CONTRA

Man kennt das von der langen Autofahrt. Man wähnt sich fast am Ziel, ist müde und denkt sich: „Die letzten 30 Minuten schaff’ ich noch“. Dann passiert’s: Ein unaufmerksamer Moment reicht, um einen Unfall zu bauen.



So wie Autofahrern geht es vielen Eltern: Sie haben das Ziel vor Augen und sind vollkommen erschöpft. Da ist die Aussicht, dass die Kinder in die Schule gehen, verlockend. Doch die Gefahr, dass sich Kinder und somit auch die Eltern infizieren, ist nicht so gering – auch wenn in den Klassen mehrmals pro Woche getestet wird. Die Abstandsregeln sind nämlich nicht einzuhalten. Darauf weist die unabhängige Lehrergewerkschaft ÖLI immer wieder hin.

Erkranken Schüler oder Eltern, kann das für Familien dramatisch enden. Zwar haben Kinder und – ihre meist nicht so alten – Eltern ein geringes Risiko, daran zu sterben, doch jeder Zehnte leidet unter den Langzeitfolgen Long Covid, die Monate oder Jahre anhalten können. Für die Betroffenen bedeutet das nicht nur Leid, sondern oft auch weniger Einkommen und weniger Energie, die für die Kinderbetreuung nötig ist. Deshalb ist ein Schulbesuch dort, wo Lehrkräfte und Eltern nicht geimpft sind, riskant. Daran, Mütter und Väter zu priorisieren, die sich in der Familie ja nicht schützen können, denkt in Österreich niemand. Leider.

Und die Kinder, die unter der Isolation leiden? Für sie könnte man Schule im Freien organisieren, wie das innovative Standorte bereits tun. Das würde auch den Kindern ein wenig die Angst nehmen, dass sie sich und ihre geliebten Eltern anstecken. Gleichzeitig sollte man garantieren, dass sich alle Über-Elfjährigen bis zum Herbst impfen lassen können. Bis es so weit ist, sollten Familien nicht gezwungen sein, sich in Gefahr zu bringen. Es wäre doch zu ärgerlich, sich auf den letzten Metern noch anzustecken.

Ute Brühl schreibt im Ressort Lebensart und ist Mutter zweier erwachsener Söhne.