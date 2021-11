Sollen die Skihütten offen haben?

PRO

Ein Nebensatz in einem Interview, das Seilbahn-Sprecher Franz Hörl gab, schlug ein: Da forderte der Tiroler doch glatt offene Skihütten als Konsequenz daraus, dass im Lockdown auch Seilbahnen und Skilifte fahren dürfen.

Das donnerte wie ein Schneebrett ins Tal und rollte speziell über die städtische Bevölkerung hinweg, die sich gerade vorbestellte Speisen in ihrem Lieblingsrestaurant abholte. Hüttengaudi mit Germknödel ja, aber kein romantisches Abendessen beim Nobelitaliener? Also bitte! Empörungslawine!

Und an dem Punkt kühlen wir die übergekochte Suppe wieder ab. Natürlich darf die Berggastronomie offen haben unter denselben Bedingungen wie jene Lokale im Tal, die Take-away anbieten. Wenn man es ganz genau nimmt, ist das Take-away am Berg sogar noch um ein Stückchen sicherer: Um überhaupt in eine Gondel zu dürfen, ist neben der FFP2-Maske auch ein 2-G-Nachweis nötig beim Take-away allein reicht sonst die Maske. Dass man sich beim Warten auf der Hütte nach ein paar Stunden Skifahren aufwärmen kann und ein WC in Greifweite hat, ist für jeden Skifahrer ein Zuckerl, aber darum geht es nicht: Ob Wirt in Pizzeria, im Chinalokal oder Schnitzelhaus von Bregenz bis Wien wer will, darf Laufkundschaft bekochen, die Speisen mit nach Hause nimmt.

Stimmt schon, am Berg ist das Mit-Heimnehmen nicht das Ziel, aber auch darauf gibt es die Antwort: Konsumation im Umkreis von 50 Metern von Lokalen jeglicher Art ist untersagt, auf dem Dachstein ebenso wie im weniger hoch gelegenen Wien. Ein Passus, der in den früheren Lockdowns nicht wegen der Skihüten-Gaudi am Berg eingeführt wurde. Sondern wegen der Lokale in Städten, die Alkoholika verkauften, worauf die betrunkene Gesellschaft dann eben vor statt im geschlossenen Lokal feierte.

Elisabeth Holzer ist Chronik-Redakteurin in Graz.