Soll Reklame aus Spargründen nachts abgeschaltet werden?

PRO

Nicht urassen, hieß es bei und von Großeltern, wenn es galt, die „Festtags-Beleuchtung“ auszumachen in den eigenen vier Wänden – um Strom und damit Geld zu sparen.

Generationen später ist der Appell des „Nicht-Urassens“ durch das Attribut „nachhaltig“ ersetzt – wie die Glühbirne durch die LED-Lampe. Doch der Grund, warum wir alle unabhängig des Alters Energie (ein-)sparen sollten, ist ein anderer und scheint’s noch lange nicht überall angekommen. Denn was genau hindert die Nachkriegsgenerationen, die an der Spitze von Staat, Konzernen, Firmen stehen, in Zeiten des Ukraine-Krieges, der fast zweistelligen Inflation und Energieknappheit, dem Großeltern-Beispiel zu folgen?

Indem die „Festtags-Beleuchtung“ von historischen Gebäuden wie Firmen-Fassaden oder Schaufenstern zwischen Mitternacht und Morgendämmerung einfach ausgemacht wird?

Weil jede Kilowattstunde hilft, das Budget und – in Zeitenwende-Zeiten gerne vergessen – auch das Klima zu schonen. Weil es sich längst nicht mehr um reine Symbolik, sondern eine Notwendigkeit handelt.

Worauf und vor allem warum warten heimische Politiker, Manager und Firmenchefs – während den nördlichen Nachbarn längst ein Licht aufgegangen ist? Die Stadt Augsburg verzichtet nachts auf Fassadenbeleuchtung, überlegt gar einzelne Ampeln auszuschalten, der Bundestag spart bei der Innenbeleuchtung und in Österreich? Da wird „erst evaluiert“ für den Herbst – ehe es zappenduster wird.

Johanna Hager ist stellvertretende Ressortleiteirn Innenpolitik.