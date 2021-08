Soll die 1-G-Regel eingeführt werden?

CONTRA

Die vierte Welle ist angelaufen. Und auch, wenn Experten damit rechnen, dass es wieder strengere Maßnahmen brauchen wird, um die Intensivstationen zu entlasten, sind die Voraussetzungen andere als vor einem Jahr: Wir haben einen Impfstoff, der gut funktioniert. Bereits mehr als jeder Zweite in Österreich ist vollimmunisiert, in den besonders gefährdeten Gruppen der Älteren ab 65 Jahren sind es je nach Alter 80 bis 90 Prozent.

Jetzt eine 1-G-Regel einzuführen, also nur noch Geimpften Zutritt zu Lokalen, Fitnessstudios, Veranstaltungen etc. zu gewähren, wäre das falsche Signal. Denn viele, die bisher nicht geimpft sind, lassen sich nicht über Zwang erreichen. Für sie ist die 1-G-Regel eine Impfpflicht durch die Hintertür, die sie ablehnen.

Vielmehr sollte man sich die Frage stellen, warum sich Menschen nicht impfen lassen wollen und versuchen, dort anzusetzen. Auch Belohnungen, entweder direkt über Gutscheine oder Lotterien, wie es in anderen Ländern bereits vorgezeigt wird, können gute Effekte, vor allem bei jungen Menschen, haben.

Wenn Ungeimpfte jetzt ausgeschlossen werden – und das passiert mit der 1-G-Regel – stärkt das nicht nur die ohnehin wachsende Teilung der Gesellschaft in Geimpfte und Impfgegner. Es führt möglicherweise sogar dazu, dass Ungeimpfte die Impfung noch mehr ablehnen.

Die bestehende 3-G-Regel wurde bisher sehr gut angenommen. Sie sollte beibehalten, aber stärker kontrolliert werden. Wer nicht geimpft oder genesen ist, kann weiterhin die gut ausgebauten Testkapazitäten nutzen.

Die Tests für Ungeimpfte nicht mehr gratis anzubieten, wäre ein Schritt, der sanft Druck ausübt, sich impfen zu lassen, lässt aber dennoch die Option, dies nicht zu tun. Das Infektionsgeschehen bleibt aber kontrolliert.

Elisabeth Gerstendorfer schreibt für das Ressort Lebensart.