Steht für Sie eine Martini-Gans auf dem Speiseplan?

CONTRA

Gans oder gar nicht? Ganslessen rund um Martini ist eine Tradition, an der Herr und Frau Österreicher gerne festhalten. Man gönnt sich ja sonst nichts, oder? (Lieblingsmantra all jener, die sich eigentlich permanent Gutes gönnen) Bitte nicht falsch verstehen, Genuss macht das Leben lebenswert und sollte nicht verboten sein! Aber tut uns diese Delikatesse gut? Fraglich.

Martinigänse fallen mit ihren 340 Kalorien pro 100 Gramm nämlich nicht gerade unter „unbeschwertes“ Genießen. Wenn sie also um den 11. November am Teller landen (Rotkraut und Erdäpfelknödeln inklusive, versteht sich), kommt man schon mal auf rund 1.300 Kalorien (!) pro Portion. Mahlzeit. Nicht selten bereut der Körper spätestens am Folgetag den fetten Vogel. Vom ethischen Argument der Tierhaltung ganz zu schweigen. Stichwort: Stopfgänse. Denn auch die landen aus dem Ausland bei uns.

Und bevor Sie mit der glücklichen Bio-Gans, die ihr (kurzes) Dasein auf der heimischen Weide verbringen durfte, als Gegenargument ausholen: Warum die Sache nicht vereinfachen und mal anders feiern? Unzählige Lokale bieten mittlerweile fleischlose Martini-Menüs an, sei es das „Vegansl“ oder köstliche vegetarische Gerichte als Alternative. Und kocht man selbst daheim, fällt der Festschmaus ohne Gans auch mit Sicherheit kostengünstiger aus.

Schont die Geldbörse, schont das Cholesterin, schont die Figur und schont die Vögel. Win-win für alle also – wenn das kein Grund zum Feiern ist?

Amina Beganovic, Ressort Newsdesk